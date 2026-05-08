Incidente sulla provinciale | auto fuori controllo finisce nei campi e si ribalta

Questa mattina, lungo la provinciale, un'auto ha sbandato e si è ribaltata tra i campi. L’incidente si è verificato quando il veicolo ha perso il controllo, finendo fuori strada e capovolgendosi. Dopo aver rovesciato, l’auto si è fermata con le ruote a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Non si conoscono al momento dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

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MESAGNE - Ha perso il controllo dell'auto, che è finita nei campi e si è ribaltata, per poi “atterrare” nuovamente sugli pneumatici. L'incidente stradale, un solo mezzo coinvolto, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 8 maggio 2026), in agro di Mesagne. Il conducente - unico occupante.🔗 Leggi su Brindisireport.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51Tragedia nella mattinata di oggi ad Altamura, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada... Leggi anche: Incidente stradale a San Severo: auto esce fuori strada e si ribalta lungo la Provinciale 27 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: gravissimo 25enne; Auto si ribalta sulla provinciale: paura per padre e figlia. Intervento dei vigili del fuoco; Grave incidente sulla provinciale Bra-Cavallermaggiore, uomo di 48 anni in codice rosso [FOTO]; Scontro tra due auto sulla strada provinciale 135 a Belpasso: feriti e traffico rallentato. Incidente sulla Provinciale Barberinese, muore a 27 anniUn altro incidente mortale sulle strade della provincia di Firenze. Nel pomeriggio di ieri, lungo la Sp8 Provinciale Barberinese nel comune di Calenzano, ha perso la vita Andrea Piccardi, 27 anni, ... firenzetoday.it Andrea e il terribile incidente in moto: morto a 27 anni, fatale lo scontro con un’autoCalenzano, ancora sangue sulla provinciale Barberinese. Il giovane è stato sbalzato per molti metri, sotto choc la donna alla guida dell’auto ... lanazione.it Questa mattina la squadra dei vigili del fuoco del Comando di Matera che opera presso il Distaccamento di Ferrandina è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 407 "Basentana", al km 9+350. - facebook.com facebook #AgataCentasso, messaggio ai fan dopo il terribile incidente: "Sorrido nascondendo nuovi traumi..." x.com