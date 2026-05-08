Incidente sulla Cassia a Vetralla | schianto auto-moto giovane ferito

Nella mattinata dell'8 maggio, sulla strada statale 2 a Vetralla, si è verificato un incidente tra un'auto e un motorino all'incrocio con via Cecchini, poco prima delle 11. Il conducente del motorino è stato ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

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Incidente sulla Cassia a Cura di Vetralla. Un'auto e un motorino si sono scontrati all'altezza dell'incrocio tra la strada statale 2 e via Cecchini poco prima delle 11 dell'8 maggio.Ancora in fase di accertamento le cause dell'impatto. Ad avere la peggio il giovane che si trovava in sella al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla Cassia a Vetralla, due feriti in uno scontro tra auto | FOTO Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sulla Cassia a Vetralla: schianto auto-moto, giovane ferito; Incidente sulla Cassia, in zona Villa delle Terme: auto in bilico a bordo strada, 31enne ferito; Incidente sulla Cassia a Vetralla, due feriti in uno scontro tra auto | FOTO; Vetralla – Incidente sulla Cassia, due feriti e traffico rallentato. Montefiascone – Incidente sulla Cassia: camper e auto si scontranoMONTEFIASCONE - Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Montefiascone. Un camper e una vettura sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la ... etrurianews.it Scontro tra auto e scooter sulla Cassia: muore un uomo di 61 anniUn uomo di 61 anni ha perso la vita dopo lo scontro tra il suo scooter e un’auto. Inutili i soccorsi del 118 e dei cittadini intervenuti ... gonews.it Bimbo di sei anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese. Il mezzo era guidato dal padre. L'incidente nel piazzale della ditta di famiglia #ANSA x.com Farsi riassumere in Poste italiane dopo un incidente durante la settimana di prova reddit