Inaugurazione del Circolo di Fratelli d' Italia del litorale pisano

È stata ufficialmente aperta una nuova sede del Circolo di Fratelli d’Italia lungo il litorale pisano, che comprende le zone di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. La costituzione del circolo è stata annunciata di recente, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nella zona. La scelta di questa sede si inserisce nella linea di collaborazione con il giunta locale, attiva dal 2018, e nel rispetto del programma condiviso.

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La costituzione del Circolo Fratelli d’Italia del Litorale Pisano testimonia la volontà del Partito della Premier di valorizzare la costa pisana da Marina di Pisa a Tirrenia e Calambrone in stretta sintonia e condivisione del programma della giunta Conti che, dal 2018, lavora incessantemente per.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Oltre la campanella IC Niccolò Pisano – Litorale pisanoUltimo appuntamento con il laboratorio artigianale di aquiloni venerdì 17 aprile alla Scuola Primaria Quasimodo, Calambrone. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: tirrenia, giovedì 7 maggio 2026, inaugurazione del circolo di fratelli d'italia del litorale pisano.; Inaugurazione piastra Circolo Primo Maggio; Flores de Mayo; San Giovanni Rotondo, inaugurazione del Parco RE.SP.I.R.O. Casatenovo: sabato 9 l'inagurazione della sede del circolo di FdISi terrà Sabato 9 Maggio alle ore 15,00 l’inaugurazione della nuova sede del circolo Fratelli d’Italia di Casatenovo, in via Giuseppe Garibaldi, 16, un luogo pensato come punto di riferimento non solo ... casateonline.it Tarquinia – Fratelli d’Italia: Troncarelli all’inaugurazione della fiera come vicesegretaria regionale del PD, eravamo forse alla Festa dell’Unità?TARQUINIA - Ieri mattina all'inaugurazione della Mostra delle Macchine agricole abbiamo scoperto che essere vicesegretari regionali del PD, e soltanto di ques ... etrurianews.it Inaugurazione al Circo Massimo del tradizionale Villaggio della Salute, in attesa della 27esima edizione della Race for The Cure di Domenica 10 maggio, promossa da Komen Italia. Non solo sport ma comunità della ricerca medico scientifica che con coinv x.com AITA per aver criticato la mia famiglia tradizionale dopo che mio fratello non ha invitato tutti al battesimo del suo bambino reddit