In vendita Villa Ada Troubetzkoy | 9 camere e panorama mozzafiato sul Lago Maggiore | Foto e prezzo

In vendita su Immobiliare.it "Villa Ada Troubetzkoy", a Ghiffa. La famosa villa d’epoca ottocentesca vanta una vista mozzafiato sul Lago Maggiore e si trova a soli 100 metri dalle sponde del bacino lacustre. La dimora è immersa nella tranquillità di un meraviglioso giardino botanico di circa 23.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Si parla di: Villa Ada Troubetzkoy.

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