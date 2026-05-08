Le piccole e medie imprese italiane affrontano un periodo di instabilità geopolitica, e secondo Veri di Simest, è fondamentale che le istituzioni e le organizzazioni sostengano queste realtà. La volontà di vicinanza si traduce in iniziative e supporti mirati per aiutare le aziende a superare le difficoltà attuali. La situazione richiede un intervento concreto per garantire continuità e stabilità alle attività imprenditoriali nel paese.

“Per noi è importante stare vicino alle piccole e medie aziende italiane, soprattutto in questo momento di instabilità geopolitica. È importante che le aziende vengano supportate e accompagnate soprattutto nei processi di internazionalizzazione. Ad oggi è molto importante riflettere su nuovi mercati. Non più i mercati tradizionali come possono essere la Germania, la Francia, l’Europa, ma anche su nuove geografie”. Lo ha detto Vera Veri, direttrice Equity e investimenti partecipativi Simest, a margine del Family Business Forum in corso a Milano. “Noi navighiamo ormai nell’incertezza, direi forse dal 2008 in avanti. Sicuramente in questo momento c’è un focus preciso su quello che è il l’aumento dei costi energetici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Veri (Simest): "Importante stare vicino a Pmi in momento instabilità"

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