Simest approva il bilancio 2025 | oltre 10 mld € mobilitati per 2.300 imprese per il 90% Pmi

L’assemblea degli azionisti di Simest ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Nel corso dell’anno, la società ha mobilitato oltre 10 miliardi di euro a favore di circa 2.300 imprese, di cui il 90% sono piccole e medie imprese. La società, appartenente al gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha comunicato i risultati finanziari relativi a questa operazione.

L’Assemblea degli azionisti di Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. La riunione si è svolta sotto la presidenza di Vittorio de Pedys. Nel corso dell’anno, la società guidata dall’amministratrice delegata Regina Corradini D’Arienzo, in linea con le strategie della capogruppo e sotto la guida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha rafforzato il proprio ruolo nel sostegno alla crescita internazionale del Made in Italy. Un’azione portata avanti in sinergia con gli altri attori del Sistema Italia, tra cui Sace e Ice. Le risorse impegnate hanno raggiunto circa 8,7 miliardi di euro (+9% rispetto al 2024), a favore di 2.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Simest (Gruppo Cdp): oltre 10 miliardi di investimenti attivati per 2.300 imprese, il 90% PmiSimest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, chiude il 2025 con numeri in crescita e... Progetto Simest per rafforzare le filiere italiane, 9 intese: coinvolte oltre 150 imprese (il 10% del Sud)A poco più di un anno dall’avvio, Filiere d’Impatto, il progetto promosso da Simest con il supporto strategico del Ministero degli Affari Esteri e...