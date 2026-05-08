Il ponte ciclopedonale tra Santa Barbara e Santa Lucia è stato messo in piedi riaperto il raccordino

Il ponte ciclopedonale che collega i quartieri Santa Barbara e Santa Lucia a Viterbo è stato completato e riaperto al pubblico. È stato installato un nuovo raccordo che permette il collegamento tra le due aree. La struttura è stata rimessa in funzione dopo i lavori di ripristino. La riapertura consente di attraversare il ponte a piedi e in bicicletta.

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Il ponte ciclopedonale tra i quartieri Santa Barbara e Santa Lucia di Viterbo è stato messo in piedi. Terminata la delicata operazione di posa della struttura, è stato riaperto il tratto della circonvallazione Giorgio Almirante compreso tra l'Ellera e la Teverina. La circolazione veicolare è.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Uccisi Tonino e Gilberto, gli asinelli di Santa Lucia: è stato un orso. "Fate attenzione, è nei paraggi" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il ponte ciclopedonale tra Santa Barbara e Santa Lucia è stato messo in piedi, riaperto il raccordino; Il ponte ciclopedonale divide la città; Raccordino chiuso fino all’8 maggio, per la messa in opera del ponte ciclopedonale; Chiude tratto della circonvallazione Almirante per quattro giorni: tutte le informazioni. Santa Margherita, idea ‘verde’. Una ciclopedonale fino al PonteUn corridoio verde che colleghi Ponte San Giovanni al cuore dell’acropoli, lungo il fosso di Santa Margherita, trasformando uno spazio naturale oggi poco conosciuto in un percorso ciclopedonale tra i ... lanazione.it Chiesa di Santa Barbara x.com