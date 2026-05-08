Il mercato Konè e un futuro tutto da definire | Dove giocherò? Non lo so

Il futuro di Konè nel calcio resta incerto, con il giocatore che ha dichiarato di non conoscere ancora la squadra in cui giocherà nella prossima stagione. La sua frase, “Dove giocherò? Non lo so…”, lascia spazio a molte domande sulle sue prossime mosse. Nel frattempo, anche un altro calciatore ha ammesso di non avere ancora deciso il proprio percorso, alimentando le tensioni e le incertezze nel mercato estivo.

SASSUOLO "Dove giocherò la stagione prossima? Sono sincero, non lo so.". Parole e musica di Ismael Konè, centrocampista rivelazione di questa stagione dei neroverdi che, complice un ruolino di marcia sorprendente (32 partite, 6 gol) se vorrà lasciare i neroverdi avrà solo l’imbarazzo della scelta, visto che lo seguono Juventus e Milan in Italia e una mezza dozzina di società estere. "Sento la fiducia del club e sono felice di stare al Sassuolo", ha detto alla ‘Gazzetta dello Sport’, ma tra ‘stare’ e ‘restare’ c’è una distanza che solo il mercato che arriva misurerà. Detto che Konè è in rampa di lancio per giocare il Mondiale e che il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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