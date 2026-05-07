Kone | Fuori dall’Italia dici Sassuolo e pensi a Berardi Il futuro? Non so dove giocherò

Il centrocampista canadese si è espresso sulla sua situazione attuale, parlando delle voci di mercato e del suo ruolo nel club. Ha menzionato come, al di fuori dell’Italia, il nome del club sia associato principalmente a quello di un attaccante noto, e ha dichiarato di non conoscere ancora quale sarà il suo destino professionale. Nel corso dell’intervista ha anche toccato aspetti legati alle sue esperienze in nazionale e alla crescita con la squadra attuale.

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