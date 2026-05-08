Il Grande Nuti clonato in Brasile lo storico ristorante pronto a difendere il marchio
Un ristorante con il nome e il logo identici a uno storico locale fiorentino è stato aperto in Brasile, a oltre 7.000 chilometri di distanza. La nuova attività utilizza la stessa identità visiva e il nome del locale originario, senza avere alcun collegamento ufficiale con la sede italiana. La proprietà del ristorante fiorentino si sta ora impegnando per tutelare il proprio marchio e fare chiarezza sulla situazione.
Stesso nome, stesso logo, stessa identità visiva. Ma nessun legame con Firenze. Lo storico ristorante “Grande Nuti”, una delle insegne più conosciute del centro cittadino, si è scoperto “replicato” a oltre 7.500 chilometri di distanza, a Fortaleza, in Brasile. Una scoperta che ha lasciato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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ll “Grande Nuti” rivive a Fortaleza, in Brasile, ma non si tratta di una nuova apertura dello storico locale fiorentino. Piuttosto di un clone, di un falso, di un'usurpazione di cui si sono accorti i proprietri del locale di San Lorenzo. reddit