Il finto manifesto ucraino che insulta gli studenti che non si arruolano

Circola online un'immagine di un presunto manifesto attribuito al Ministero della Difesa ucraino, in cui si rivolge agli studenti che non si arruolano definendoli “codardi”. La foto, condivisa sui canali filorussi, ha suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti riguardo alla sua autenticità e al contenuto del messaggio. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla provenienza o sull'effettiva diffusione di questa comunicazione.

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Sui canali filorussi circola la foto di un presunto manifesto del Ministero della Difesa ucraino che definisce “codardi” gli studenti che non si arruolano. L’immagine mostra un soldato ucraino che si appoggia su una scrivania scolastica, sotto la quale si nasconde un altro adulto con gli occhiali. Il manifesto e l’iniziativa non esiste ed è opera della propaganda russa. Per chi ha fretta. Circola la foto di un cartellone a Kiev che recita: «Il banco è un nascondiglio per i fifoni».. Non ci sono altre foto che raffigurino il presunto manifesto in altri luoghi dell’Ucraina.. Il testo ucraino contiene un errore grossolano: usa una parola che significa “mutande” invece di “codardi”.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani imprenditori di ConfcommercioConfcommercio Brindisi – Premiati gli studenti che si sono aggiudicati il contest dei Giovani Imprenditori di Confcommercio “Brindisi Future... “Che medico voglio diventare?”: ecco l'evento che mette gli studenti davanti alla scelta più importanteNon si tratta di un semplice evento universitario, ma è più un passaggio che tocca da vicino l’identità, la vocazione e il futuro professionale.