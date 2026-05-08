I prezzi delle case continuano ad aumentare a Firenze di media 4.622 euro per un metro quadro

A Firenze, il prezzo medio per metro quadro delle abitazioni si attesta a circa 4.622 euro, segnando un incremento rispetto al mese precedente. Nel mese di aprile, si è verificato un nuovo aumento, anche se il dato specifico non è stato comunicato. I valori continuano a salire, confermando una tendenza di crescita nel mercato immobiliare locale.

Continuano ad aumentare i prezzi delle case a Firenze. Nel mese di aprile si è registrato un ulteriore aumento del +0.4%. I prezzi medi delle case a Firenze sono di 4.622 euro al metro quadro, mentre a livello provinciale il prezzo scende a 3.231. È quanto emerge dall'ultimo report di idealista.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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