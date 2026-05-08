I 140 anni di Morandi Intimo | festeggia l’attività record

Il 8 maggio 2026 segna i 140 anni di attività di Morandi Intimo, un’azienda con una lunga tradizione nel settore dell’abbigliamento intimo. Fondata nel 1886, ha mantenuto nel tempo una presenza stabile sul mercato, riuscendo a crescere e adattarsi alle variazioni del settore. La celebrazione di questo traguardo si lega a una storia di continuità e di capacità di resistere ai cambiamenti economici e commerciali nel corso di più di un secolo.

Viareggio, 8 maggio 2026 – C’è una magica storia di resilienza commerciale. Che attraversa oltre un secolo, segnando un record: Morandi Intimo festeggia 140 anni di percorso attraverso quattro generazioni che, in continuità, hanno portato avanti un’eredità di accoglienza intrisa di aneddoti e personaggi. A raccontarla oggi è Roberta Viegi che dal bancone del negozio di via Battisti, a due passi dal municipio, prosegue con orgoglio il proprio impegno in quel punto vendita che ha un sapore di altri tempi ma che è riuscito a resistere distinguendosi per la scelta di capi intimi e accessori. L’avventura commerciale comincia nel 1886 in via Regia...🔗 Leggi su Lanazione.it

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