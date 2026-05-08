Hoffenheim-Werder Brema sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

A tre turni dalla fine della Bundesliga, l’Hoffenheim di Ilzer affronterà in trasferta il Werder Brema, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League. La partita si giocherà sabato 9 maggio alle 15:30, e le formazioni ufficiali sono state rese note. Le quote e i pronostici sono disponibili, mentre la sfida rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre in questa fase finale del campionato.

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Mancano 180 minuti alla fine della Bundesliga e l’Hoffenheim di Ilzer si gioca le restanti chances di approdate alla Champions League sul campo del Werder Brema. I biancoblu hanno sprecato un’occasione incredibile nell’ultimo turno facendosi rimontare 2 gol dallo Stoccarda in uno scontro diretto ricco di gol e capovolgimenti di fronte. Occasione persa e adesso non basta solo fare bottino pieno,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hoffenheim-Werder Brema (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Hoffenheim-Werder Brema (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiMancano 180 minuti alla fine della Bundesliga e l’Hoffenheim di Ilzer si gioca le restanti chances di approdate alla Champions League sul campo del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: TSG Hoffenheim – Werder Bremen im TV: Anstoßzeit, Sender und Statistik; Hoffenheim-Werder Brema: probabili formazioni e streaming gratis; Pronostico TSG Hoffenheim - Werder Bremen: analisi e quote; TSG 1899 Hoffenheim contro Werder Brema. Bundesliga 2025-2026: Hoffenheim-Werder Brema, le probabili formazioniSabato alle 15.30 si affrontano l'Hoffenheim, in piena corsa per un piazzamento in Champions League, e il Werder, a un passo dalla salvezza in Bundesliga. sportal.it Hoffenheim-Werder Brema: probabili formazioni e streaming gratisLa partita tra Hoffenheim e Werder Brema si giocherà sabato 9 maggio 2026 alle ore 15:30, valida per la 33ª giornata di Bundesliga ... derbyderbyderby.it Hoffenheim-Werder Brema (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/up3ojiO #scommesse #pronostici x.com