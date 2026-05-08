Pino Strabioli ha commentato di essere caduto sulla sua bicicletta senza però aver avuto risvegli ormonali. Ha inoltre affermato di non voler partecipare al Grande Fratello, sottolineando che c’è un limite oltre il quale non si può andare. Riguardo a “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, in onda su Rai2 da lunedì, ha spiegato che si tratta di un adventure game.

Pino Strabioli, anche lei è caduto sul reality. Non è un reality, non cederò mai. E “ The Unknown – Fino all’ultimo bivio ”, in onda su Rai2 da lunedì, cos’è? (Ride) Un adventure game. E.? Alla fine è stata una prova con me stesso. Addirittura. Ai tempi della scuola non partecipavo neanche alle lezioni di educazione fisica. Bene. Allora mi iscrissero a nuoto: alla quarta lezione ho mollato. Ancora meglio. Quando vado al mare non mi metto in costume: provo vergogna. Il bagno? Solo se non c’è nessuno. Perfetto. Lo so, sembro un po’ pazzo. Ma il rapporto con il mio fisico è zero. Da sempre? Anche quando ero ragazzino, anche quando ero un fricchettone che frequentava le Comuni con le pecore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto pipì con Francesca Manzini, sono caduto dalla bici e no, non ho avuto risvegli ormonali. Il Grande Fratello? Non ci andrei mai, esiste un confine oltre il quale non si va”: parla Pino Strabioli

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