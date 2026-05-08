Un caso sospetto di hantavirus è stato segnalato in Spagna, coinvolgendo una passeggera che si trovava a bordo di un aereo diretto alle Isole Canarie. La donna, successivamente deceduta, aveva avuto contatti con un’altra passeggera deceduta durante una crociera. La nave MV Hondius prosegue il suo viaggio verso le isole, mentre le autorità sanitarie monitorano la situazione e avviano le procedure di sicurezza.

Mentre continua il viaggio della nave da crociera MV Hondius verso le Isole Canarie e si procede a livello internazionale con il tracciamento di eventuali contatti esposti al rischio hantavirus, emergono due nuovi casi sospetti mentre invece è venuta meno la preoccupazione per l’ assistente di volo Klm, ricoverata con sintomi ma ora risultata negativa al tampone. L’Organizzazione mondiale della Sanità è comunque tornata a ribadire che il rischio di una pandemia è “assolutamente basso”, specificando che “si tratta di un virus pericoloso, ma solo per la persona effettivamente infetta”. Rientrato il caso della hostess nei Paesi Bassi, c’è ora da monitorare la situazione in Spagna e nell’isola atlantica di Tristan da Cunha, dove due persone si teme possano aver contratto l’hantavirus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, un caso sospetto in Spagna: “Era sull’aereo che voleva prendere la passeggera della crociera poi morta”

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