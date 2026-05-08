Al Festival Internazionale Kids, dedicato a giovani lettori tra i 7 e i 14 anni, il Gruppo FS si presenta con un percorso immersivo che si snoda tra binari e storie. La partecipazione rientra tra le iniziative promosse dal festival, organizzato dall’omonimo mensile, che mira a coinvolgere i ragazzi attraverso attività pensate appositamente per loro. La presenza del Gruppo FS si inserisce in un evento dedicato alla promozione del giornalismo tra i più giovani.

Il Gruppo FS arriva a Internazionale Kids, il festival di giornalismo dedicato a lettrici e lettori dai 7 ai 14 anni, promosso dall’omonimo mensile. Tre giorni di incontri e laboratori a Reggio Emilia per fare domande con curiosità, ascoltare e capire storie e professioni provenienti da tutto il mondo. In questo contesto di scambio e scoperta, il Gruppo FS partecipa attivamente al Festival con un laboratorio e una rubrica pensati per avvicinare le giovani generazioni al mondo dei trasporti e alle diverse professioni. Sabato 9 maggio, alle 15:30, appuntamento con la rubrica Come si diventa macchinista, pensata per raccontare dal vivo cosa significhi guidare un treno lungo i binari, controllare la velocità, rispettare i segnali e accompagnare i passeggeri a destinazione.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gruppo Fs al Festival Internazionale Kids: viaggio immersivo tra binari e giovani lettori

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