grosso spiraglio settimo posto

Stasera al Grande Torino il Sassuolo affronta una partita che, secondo il tecnico Fabio Grosso, potrebbe rappresentare un’occasione per migliorare la propria posizione in classifica. Le due squadre sono arrivate a questa sfida senza più obiettivi da raggiungere, tipicamente caratterizzate da un clima rilassato. Tuttavia, Grosso ha sottolineato che ci sono ancora motivi importanti da considerare, anche in una partita di fine stagione.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Sarebbe la tipica partita di fine stagione tra due squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi per tempo, quella che il Sassuolo gioca stasera all’Olimpico Grande Torino, ma. Il ‘ma’ è grosso così, e ce lo mette, alla vigilia, il tecnico neroverde Fabio Grosso. La premessa da cui muove è che una squadra che ha incastrato sette punti nelle ultime tre gare battendo Como e Milan ha dimostrato di non essere sazia, la conclusione che "questo Sassuolo non è costruito per tenere i giri bassi e per gestire, e anche se abbiamo raggiunto la salvezza da un po’, sappiamo che tutto quello che stiamo facendo aggiunge valore alla nostra stagione, già strepitosa, quindi continuiamo a spingere per chiudere l’annata al meglio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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