Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono incontrate nuovamente, dando vita a un confronto tra le due finaliste. La scena è stata ripresa e trasmessa da Mediaset, mostrando il colloquio tra le due donne. Entrambe hanno partecipato alla fase conclusiva del reality, che si è conclusa con la loro presenza in finale.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini, le due regine della casa del Grande Fratello Vip 2026, si ritrovano nuovamente faccia a faccia. Antonella Elia e Alessandra Mussolini, le due regine finaliste del Grande Fratello Vip 2026. Alessandra Mussolini e Antonella Elia, le prime due finaliste, si ritrovano nella stanza della nuvola del Grande Fratello Vip 2026 per un nuovo confronto. Dallo studio Ilary Blasi domanda alla Elia “hai trovato dei pregi in Alessandra?” con Antonella che replica: “onestamente no!”. Intanto è il momento di un confronto a distanza con Selvaggia Lucarelli: “ ho una domanda ‘hai detto di Antonella che lei odia le donne, perchè? ’ con la Mussolini che risponde: “ lei ha sempre un giudizio negativo spesso anche sull’estetica, il modo di fare ”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, lo scontro tra le due finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini | Video Mediaset

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe e Antonella Elia: “non escono lacrime a loro due!” | Video MediasetNella casa del Grande Fratello Vip 2026 oramai non scorre più buon sangue tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia.

Grande Fratello Vip 2026, l’alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe: verità o strategia? | Video MediasetAl Grande Fratello Vip 2026 è nata una nuova alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è la seconda finalista; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip, salta la puntata di stasera 1 maggio: il motivo dello stop e quando torna in onda.

Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Marco, Francesca, Lucia e Adriana? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 8 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo con la 15esima puntata: nuovi concorrenti al televoto e colpi di scena! superguidatv.it

Che cosa vedere in tv stasera, i programmi di venerdì 8 maggio 2026, dal Milleunacover Sanremo a Grande Fratello Vip x.com