Durante la rappresentazione di Gounod al teatro Costanzi, il pubblico ha applaudito con entusiasmo, nonostante alcuni disturbi durante l’opera. I cantanti principali hanno interpretato i loro ruoli con grande efficacia, ricevendo numerosi applausi tra le diverse scene. La serata ha visto un’ampia partecipazione, con una risposta calorosa da parte degli spettatori presenti. La performance si è conclusa con un lungo applauso finale.

? Domande chiave Come ha reagito il pubblico ai disturbi durante l'opera?. Chi ha interpretato i ruoli principali con successo al Costanzi?. Perché la regia di Luca De Fusco ha evitato forzature moderne?. Quale contrasto ha creato la platea con la musica di Gounod?.? In Breve Cast completo include Duke Kim, Vannina Santoni, Nicolas Courjal e Mihai Damian.. Direzione musicale affidata a Daniel Oren con il coro di Ciro Visco.. Regia di Luca De Fusco al Teatro Costanzi evita forzature concettuali moderne.. Distrazioni platea causate da cellulari, neonati e giovani della Curva Sud.. Il debutto romano del Roméo et Juliette di Gounod presso il Teatro dell’Opera ha trasformato la serata in un contrasto netto tra l’eccellenza artistica e le distrazioni della platea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gounod al Costanzi: trionfo di voci e pura emozione a Roma

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