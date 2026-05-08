Gli integratori multivitaminici sono spesso assunti durante fasi specifiche della vita, come gravidanza o menopausa, e sempre sotto consiglio medico. La frase “una pillola al giorno” rappresenta un modo comune di presentare queste formule, anche se la loro assunzione si basa su indicazioni specifiche e non su abitudini generiche. La scelta di integrare con multivitaminici dipende da esigenze individuali e dalle raccomandazioni di un professionista sanitario.

U na pillola al giorno.È un vecchio adagio sempre attuale e che vale moltissimo per gli integratori, in particolare per quelli con la dicitura multivitaminico. Un mix di ingredienti e benefici racchiusi in pochissimi centimetri che si prendono cura della persona. Come sceglierli? In base alle proprie esigenze ma sempre dietro consiglio medico. Il rischio, altrimenti, è di creare un surplus di vitamine nell’organismo. Integratori alimentari, settore di valore per il mercato italiano X Leggi anche › Unghie fragili e che si sfaldano? Gli integratori giusti per rinforzarle Multivitaminico, di che cosa si tratta. Pubblicata sulla rivista Nature Medicine, è notizia di qualche settimana fa che un multivitaminico se assunto per due anni può rallentare l’invecchiamento.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli integratori multivitaminici si assumi soprattutto in determinati momenti della vita, come menopausa o gravidanza. E sotto consigli medico

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