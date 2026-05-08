Gli antagonisti chiamano all' adunata per il 9 maggio | L' unico fascista buono è un fascista morto
Gli antagonisti hanno annunciato una manifestazione il 9 maggio, usando uno slogan che esprimeva chiaramente intenti violenti. La loro chiamata si presenta come una protesta per la pace, ma i messaggi diffusi sui social e le parole utilizzate risultano ambigui e inquietanti. La decisione di convocare l'evento ha suscitato reazioni diverse, con alcune forze che condannano il linguaggio e altri che temono possibili tensioni.
La chiamano piazza per la pace, ma inneggiano alla morte. Lo slogan con cui gli antagonisti chiamano tutti a raccolta per la piazza del 9 maggio alle ore 16 è agghiacciante: “L’unico fascista buono è un fascista morto”, scrivono gli antagonisti di Bologna, aggiungendo, in tono minaccioso, che “ovunque saranno troveranno anche noi”. Il mantra è chiaro: “Dalla Palestina fino ai sud globali sovvertire la normalità e, dunque, colpire iI colonialismo e i suoi fautori è la chiara risposta di chiunque si opponga alla distruzione e alla morte. Attraverso una lente anti imperialista e decoloniale, e compiendo un passo in più verso la liberazione, non ci resta che agire sovvertendo”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
QUANDO I FASCISTI SI UNIRONO AI PARTIGIANI 28 APRILE 1945
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