Adunata fascista a Roma | camerati da tutta Europa per la nascita del nuovo ordine cristiano
A Roma si svolge domani un raduno di gruppi di estrema destra provenienti da diverse nazioni europee, tra cui Italia, Spagna, Romania, Germania, Grecia, Serbia, Francia e Russia. L'evento si terrà in occasione della nascita del Nuovo ordine cristiano e coinvolge numerosi rappresentanti di queste organizzazioni. La manifestazione si svolge nella Capitale, attirando partecipanti da vari paesi del continente.
L'evento promosso da Alliance for Peace and Freedom. Eleonora Mattia: "No a raduno indetto da Forza Nuova" Camerati di tutta Europa a Roma. Si terrà domani un raduno fascista nella Capitale. In occasione della nascita del Nuovo ordine cristiano confluiranno in città organizzazioni di estrema destra da tutto il continente: Italia naturalmente, Spagna, Romania, Germania, Grecia, Serbia, Francia e Russia. A promuovere l'iniziativa il presidente di Forza Nuova e di Alliance for Peace and Freedom Roberto Fiore. "Europe rise again. No war for Israel", si legge sulla locandina dell'evento che si terrà nella zona dell'Eur. Già lo... 🔗 Leggi su Romatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Nuovo altolà di Draghi: l’ordine mondiale è fallito. Solo un’Europa unita può “giocare” da potenza
Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo)Sportmediaset: "Per Giuntoli sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera nel giugno 2025.