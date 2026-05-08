Gita fuori porta nella Tuscia | tra il fascino di Palazzo Farnese e i sapori di Caprarola

A poco più di un'ora da Roma si trova un borgo della Tuscia caratterizzato da case in pietra, vicoli in salita e il paesaggio dei Monti Cimini che lo circonda. Tra le attrazioni principali, il Palazzo Farnese si distingue come esempio di architettura rinascimentale, mentre le vie del centro conservano un’atmosfera medievale. La zona è nota anche per la cucina locale, che richiama sapori tradizionali e autentici.

A poco più di un’ora da Roma c’è un borgo della Tuscia che sembra uscito da un libro illustrato. Case in pietra, scorci medievali, vicoli in salita e il verde dei Monti Cimini tutto intorno: Caprarola è una di quelle mete perfette per una gita fuori porta tra arte, natura e buona cucina. Il simbolo del borgo è senza dubbio Palazzo Farnese, uno dei più sorprendenti esempi di architettura rinascimentale italiana. Imponente, scenografico, con la sua celebre pianta pentagonale che negli anni gli è valsa il soprannome di “Pentagono del Lazio”, il palazzo domina il paese dall’alto e racconta ancora oggi la grandezza della famiglia Farnese. Nato...🔗 Leggi su Funweek.it

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