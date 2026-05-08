GFVIP | ILARY BLASI E QUEL CONFRONTO CHE PUÒ TOCCARE UN NUOVO PICCO

Venerdì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi. La puntata si concentrerà su un confronto tra alcuni partecipanti, che potrebbe avere conseguenze importanti per il corso del reality. La conduttrice sarà al centro dell’attenzione, mentre i concorrenti si preparano a confrontarsi nel corso della serata.

Venerdì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si avvicina la fase finale e i colpi di scena infiammano la Casa. Le due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia non si sono mai piaciute. Un confronto tra accuse e risposte taglienti, chi vincerà la sfida all’ultima provocazione? Un’eliminazione a sorpresa: il televoto in corso – che vede protagonisti Adriana Volpe, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry – e un nuovo televoto flash permetteranno al pubblico di decidere chi stasera stessa dovrà abbandonare definitivamente il gioco.🔗 Leggi su Bubinoblog

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