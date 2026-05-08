GF Vip tensione dopo le nomination | come votare per l’eliminazione

Dopo le nomination al Grande Fratello Vip, si è creata tensione tra i concorrenti, con alcuni che rischiano l’eliminazione. Sono stati comunicati i nomi dei partecipanti nominati e le modalità di voto per evitare l’eliminazione. Per esprimere il proprio preferito, gli spettatori possono inviare messaggi o utilizzare le piattaforme ufficiali del programma. La procedura di voto è aperta fino a una certa ora stabilita dalla produzione.

? Domande chiave Chi sono i concorrenti che rischiano l'eliminazione dopo le nomination?. Come si può votare per salvare il proprio preferito stasera?. Quali sono i costi per partecipare al televoto tramite SMS?. Dove si possono seguire i collegamenti diretti dalla Casa?.? In Breve Voto tramite SMS al numero 477.000.2 al costo di 0,1613 euro.. Partecipazione tramite app Infinity, sito ufficiale o Smart TV su Canale 5.. Dirette quotidiane su La5 canale 30 alle ore 13.30 e 19.20.. Aggiornamenti su Italia 1 tra le 12.15 e le 18.15 nei giorni feriali.. Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 23:42, il Grande Fratello Vip ha vissuto una serata di tensione sospesa mentre i telespettatori attendono l’esito definitivo delle ultime decisioni prese all’interno della Casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Grande Fratello: caos dopo l’eliminazione di Blu e svolta choc sul primo finalista!

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