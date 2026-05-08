Al Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo ha scambiato un bacio con Renato Biancardi prima di avvicinarsi a Raul Dumtras. La situazione ha attirato l’attenzione all’interno della casa, dove i concorrenti sono coinvolti in diverse dinamiche sentimentali. Nei giorni recenti, Lucia si è mostrata incerta tra i due uomini, creando tensioni tra i coinquilini. La vicenda continua a svilupparsi con nuovi episodi che tengono alta l’attenzione del pubblico.

Nuovi colpi di scena al Grande Fratello Vip, dove Lucia Ilardo sembra non riuscire a decidere tra Raul Dumtras e Renato Biancardi. Dopo un bacio con Renato, Lucia corre da Raul, creando confusione e tensione tra i concorrenti. La situazione si fa sempre più intricata, con sentimenti contrastanti e vecchi rancori che riemergono. Raul Dumitras si commuove al Grande Fratello Vip: il gesto di Francesca Il bacio tra Renato e Lucia al GF Vip. Dopo settimane di tensione, Renato Biancardi e Lucia Ilardo si riavvicinano. Una serata di champagne e sushi li porta a scambiarsi un bacio appassionato. Questo gesto riaccende la passione tra i due, che avevano vissuto un flirt all’inizio del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF Vip: Lucia bacia Renato e poi corre da Raul

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