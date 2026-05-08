Le anticipazioni sul Galaxy Z Flip 8 indicano che il modello potrebbe eliminare la piega centrale che da sempre caratterizza i telefoni pieghevoli Samsung di questa serie. Il problema della visibilità del solco è stato presente in tutte le precedenti versioni, anche se in modo progressivamente meno evidente. I leak suggeriscono che il nuovo dispositivo potrebbe risolvere definitivamente questa criticità, portando a un miglioramento rispetto ai modelli passati.

La piega centrale è stato il tallone d’Achille dei pieghevoli Samsung fin dal primo Galaxy Z Flip. Ogni generazione ha ridotto quel solco visibile sullo schermo, ma nessuna lo ha eliminato del tutto. Secondo i leak delle ultime settimane, Samsung, con il Galaxy Z Flip 8, potrebbe finalmente ridurre la piega a livelli quasi invisibili, avvicinandosi ai migliori foldable cinesi. Ma non è solo questo. Il Flip8 porta un hinge ridisegnato, un chassis più leggero e — sorpresa — quasi tutto il resto invariato rispetto al predecessore. Analizziamo quello che sappiamo, quello che resta da confermare e i limiti che Samsung sembra non voler ancora affrontare.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy Z Flip 8 elimina finalmente la piega? I leak parlano chiaro

Samsung Galaxy Z Flip 8 Camera Leak Is Disappointing

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Panoramica sull’argomento

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