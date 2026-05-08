A Frosolone si svolgeranno domani le esequie di Maria Giancola, madre di Pallante, suscitando un forte dolore tra i cittadini. La comunità si prepara a rendere omaggio alla donna con un momento di lutto pubblico. Nel frattempo, un messaggio ufficiale di cordoglio è stato inviato al presidente, senza ulteriori dettagli sui mittenti. La giornata sarà dedicata al ricordo di Maria Giancola e al rispetto per la sua famiglia.

? Punti chiave Come reagirà la comunità di Frosolone alle esequie di domani?. Chi ha inviato un messaggio ufficiale di cordoglio al presidente?. Dove si terrà il commiato per rendere omaggio alla defunta?. Perché la scomparsa della donna ha colpito le istituzioni regionali?.? In Breve Esequie religiose sabato 9 maggio alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo.. Il governatore Francesco Roberti ha inviato un messaggio ufficiale di cordoglio alla famiglia.. La scomparsa ha coinvolto l'amministrazione regionale del Molise e la comunità di Frosolone.. Il lutto ha colpito il borgo di Frosolone questo venerdì 8 maggio, dove la scomparsa di Maria Giancola, madre del presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, ha interrotto il consueto ritmo della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosolone piange Maria Giancola: dolore per la madre di Pallante

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