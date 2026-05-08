Fondi resta incastrato sotto la motozappa mentre lavora il terreno | pensionato elitrasportato a Roma

Questa mattina a Fondi un pensionato è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava lavorando un terreno vicino alla sua abitazione. Durante le operazioni, è rimasto incastrato sotto una motozappa. Sono intervenuti i soccorritori che hanno deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale di Roma per le cure mediche necessarie. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di verifica da parte delle forze dell’ordine.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente questa mattina a Fondi, dove un pensionato è rimasto ferito mentre stava lavorando un terreno vicino alla propria abitazione. L’uomo è rimasto incastrato con una gamba sotto una motozappa in una traversa di via Spinete 2ª, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e il successivo trasferimento in eliambulanza in un ospedale della Capitale. L’incidente poco prima delle 11. L’episodio si è verificato poco prima delle 11. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato stava utilizzando l’attrezzo agricolo quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto bloccato con una gamba sotto il mezzo. I primi soccorsi di parenti e vicini.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fondi, resta incastrato sotto la motozappa mentre lavora il terreno: pensionato elitrasportato a Roma Notizie correlate Travolto dalla motozappa mentre lavora il terreno: paura per un 77enneStava lavorando il suo terreno come tante altre volte, ma un attimo di distrazione ha trasformato un pomeriggio tranquillo in un episodio di grande... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Perde in controllo, auto capovolta: resta incastrato tra le lamiere, salvato dopo un'ora di lavoro dai vigili del fuoco; Pauroso scontro in A1, camion perde il carico che travolge auto nell’altra carreggiata. Resta incastrato sotto la motozappa. Anziano a Cona con ferite alle gambeIstanti di apprensione, nel primo pomeriggio di ieri, per un anziano rimasto gravemente ferito mentre lavorava nell’orto di casa. L’infortunio si è verificato nelle campagne alle porte di Formignana. ilrestodelcarlino.it Scandicci, uomo investito dalla tramvia resta incastrato sotto un vagone: è graveE’ successo in via Fabrizio De André, sul tracciato ferroviario della linea 1. I vigili del fuoco e il personale sanitario lo hanno estratto ... lanazione.it Fondi di sostegno per ragazzo autistico, accolta domanda dopo una rivalutazione https://www.terremarsicane.it/fondi-di-sostegno-per-ragazzo-autistico-accolta-domanda-dopo-una-rivalutazione/ #Attualità #Avezzano #Ultimora #ASL1Abruzzo - facebook.com facebook Riforma degli istituti tecnici, guerra, fondi: la protesta della scuola. Un migliaio di persone in corteo tra studenti e docenti, presidio davanti all'ufficio scolastico regionale: lancio di frutta marcia, bruciato un carro armato di cartone. x.com