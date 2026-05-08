Fiori e memorie tra le antiche lapidi | a Castagnolo torna il rito teatrale di Altrove

Sabato 16 maggio, nel cimitero rurale di Castagnolo, si svolgerà nuovamente il rito teatrale organizzato dall’associazione Altrove, che dal 2021 si ripete ogni anno. L’evento prevede un percorso tra le antiche lapidi, con lo scopo di onorare le memorie e le radici del luogo attraverso interventi teatrali e poesie. La cerimonia si svolge in un ambiente caratterizzato da un’atmosfera di silenzio e rispetto.

Il tempo sembra essersi fermato tra le mura silenziose del piccolo cimitero rurale di Castagnolo. È qui che sabato 16 maggio si rinnoverà un appuntamento diventato ormai un rito teatrale che Altrove porta avanti dal 2021: un omaggio teatrale e poetico dedicato alla memoria e alle radici del.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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