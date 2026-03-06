Le Ossa | il rito teatrale di Spartenza Teatro alla Fortezza Est

Spartenza Teatro presenta alla Fortezza Est l’anteprima di Le Ossa, il suo nuovo progetto che esplora la memoria familiare attraverso un rito teatrale. Lo spettacolo combina teatro di figura e teatro fisico, offrendo uno sguardo sulla narrazione delle radici e delle storie di famiglia. L’evento si svolge in un contesto che mette in scena un’esperienza artistica coinvolgente e originale.

Il palcoscenico della Fortezza Est si prepara ad accogliere, dal 12 al 14 marzo 2026, un'anteprima carica di suggestioni: Le Ossa, l'ultima fatica di Spartenza Teatro. Lo spettacolo non è una semplice narrazione, ma un vero e proprio rito che si colloca sulla soglia, un punto di transizione dove la storia personale si fonde con il mito collettivo. Attraverso una regia attenta e una drammaturgia che rifiuta la linearità del tempo, il progetto invita il pubblico a entrare in un luogo dove i corpi, la materia e il ricordo si intrecciano in un dialogo incessante. La vicenda da cui trae origine l'opera è di quelle che, pur appartenendo alla realtà, sembrano nate da una leggenda antica.