Ci dia tutto l' oro | finti carabinieri incastrati da quelli veri a Montelibretti

Due uomini travestiti da carabinieri sono stati arrestati a Montelibretti dopo aver tentato di truffare una persona al telefono. I falsi militari avevano chiesto denaro e oro alla vittima, convincendola di essere ufficiali impegnati in un’indagine. La vittima ha poi chiamato i veri carabinieri, che hanno intercettato e fermato i truffatori. L'episodio si inserisce in un fenomeno di truffe telefoniche sempre più diffuso.

La truffa che corre al telefono. Da una parte la vittima, dall'altra un finto carabiniere pronto a ripulirla. Il piano è stato architettato da un ragazzo e una ragazza, entrambi di 23 anni nella zona di Montelibretti.Il fatto è accaduto il 28 aprile e ha visto due coniugi come vittime. In pratica.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Truffa, i finti carabinieri fermati da quelli veri"Signora, siamo i carabinieri: suo marito è stato arrestato e servono dei soldi per scarcerarlo, tra poco passeremo a casa sua". "Suo figlio ha investito una bambina, deve pagare", l'anziana non ci casca: i finti poliziotti a casa trovano i veri carabinieriIl 23enne è stato immediatamente immobilizzato, mentre il 42enne si è dato alla fuga a bordo della propria auto, venendo bloccato dopo pochi minuti...