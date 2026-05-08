Festa della mamma Confesercenti accende i riflettori sulle imprenditrici | Servono più strumenti per crescere

In vista della Festa della mamma, Confesercenti del Veneto Centrale ha messo in evidenza il ruolo delle donne che, tra famiglia e lavoro, gestiscono molteplici responsabilità. La loro presenza si manifesta come punto di riferimento per le comunità, con impegni che coinvolgono attività imprenditoriali, famiglia e clienti. La richiesta principale riguarda l’accesso a strumenti che possano sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprenditrici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mamme, imprenditrici, lavoratrici e punti di riferimento per intere comunità. In vista della Festa della mamma, Confesercenti del Veneto Centrale richiama l’attenzione sulle donne che ogni giorno tengono insieme famiglia, impresa, personale, clienti e responsabilità economiche. Nel primo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Studio, sacrifici e soddisfazioni. Ma c’è la concorrenza dell’on line: "Servono strumenti per crescere" 8 marzo, Fabbri (Confartigianato): "La vera festa della donna? Un territorio più favorevole alle imprenditrici""L’Italia è all’ultimo posto nell’Unione Europea sia per quota di popolazione occupata sia per la quota di popolazione femminile occupata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rose da tutto il mondo. Debutta il Festival a Bussolengo: Più valore al nostro territorio; Difficoltà nelle assunzioni dei minori: l’allarme di Confesercenti Ravenna-Cesena; Rider picchiato perché non aveva il resto, Lertora di Confesercenti Piacenza: Cattiveria in crescita, i cittadini dovrebbero pagare di più il servizio – AUDIO; Confesercenti Vallo di Diano informa: il 7 maggio il convegno Il futuro del Made in Italy. Come nasce la Festa della Mamma e perché si festeggia la seconda domenica di maggio: storia e origini della ricorrenzaLa Festa della Mamma si celebra ogni anno la seconda domenica di maggio - data che nel 2026 cadrà il 10. Sebbene sia una ricorrenza ormai consolidata, dietro la celebrazione odierna ... ilmessaggero.it La vera storia della Festa della Mamma e la donna che la inventòPer la Festa della Mamma, quest'anno domenica 10 maggio, milioni di persone in tutto il mondo celebrano la figura materna. Ma pochi conoscono la storia della donna che ha reso possibile questa ... ansa.it Nel giorno della festa di San Nicola, il raro esemplare nuota davanti al Teatro Margherita e sembra accettare perfino dei taralli offerti dai passanti - facebook.com facebook Festa della mamma, regali last minute per sorprenderla: dalla borsa al cappello fino al gioiello personalizzato x.com