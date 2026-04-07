Tra i 101 adulti che hanno ricevuto il battesimo la notte di Pasqua si trova anche Gabriela, una ragazza di 17 anni. La sua fede è nata grazie all’esperienza nell’oratorio, un ambiente che frequentava regolarmente. La sua decisione di ricevere i sacramenti rappresenta un momento importante nella sua vita e nel percorso di crescita spirituale. La cerimonia si è svolta in una chiesa locale, con la partecipazione di familiari e amici.

Tra i 101 catecumeni adulti che hanno ricevuto il battesimo la notte di Pasqua c’è Gabriela, 17 anni. Studentessa dell’indirizzo tecnologico “Costruzione Ambiente e Territorio” (ex geometra), sogna di proseguire gli studi dopo la maturità per diventare architetta. Come ti sei avvicinata alla fede? "Frequento l’oratorio feriale sin da quando ero bambina. Da piccola sei più presa dai giochi e dal divertimento ovviamente, però c’era sempre l’aspetto della preghiera. La mia famiglia, che ha origini albanese, non è molto praticante e io non ero stata battezzata da piccola. All’inizio all’oratorio non capivo molto cosa succedesse nel momento delle preghiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gabriela e i sacramenti a 17 anni: "Fede scoperta grazie all’oratorio"

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