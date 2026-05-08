Fair Play Scuola e Sport festa Panathlon Tutti i premiati

Il 7 maggio 2026, l’Auditorium del Gramsci–Keynes ha ospitato la cerimonia del Premio Fair Play Scuola e Sport, promossa dal Panathlon Club Prato. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti premiati per il loro comportamento corretto, l’impegno nelle attività sportive e i risultati scolastici ottenuti. La sala era piena di spettatori e rappresentanti delle scuole, tutti presenti per celebrare i giovani che si sono distinti in queste aree.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Prato, 7 maggio 2026 – Auditorium del Gramsci–Keynes gremito per la cerimonia del Premio Fair Play Scuola e Sport organizzata dal Panathlon Club Prato, che valorizza studenti distintisi per comportamento, impegno sportivo e rendimento scolastico. Valori spesso messi in secondo piano nello sport contemporaneo, ma che il Panathlon pratese, guidato dal presidente Alfonso Balsano, continua a sostenere con continuità. Confermata la collaborazione con il mondo della scuola grazie al coordinamento della professoressa Simona Guarducci, che ha raccolto le segnalazioni dai vari istituti: due studenti per ogni scuola, selezionati per il riconoscimento. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fair Play Scuola e Sport, festa Panathlon. Tutti i premiati Notizie correlate Maurizio Avallone alla presidenza del Panathlon Neapolis: focus su giovani, sport e fair playRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. San Rossore nel segno del fair play . Farsha vince i 2400 del PanathlonNel segno del “fair play” si è svolta la giornata ippica a San Rossore dedicata al Panathlon International Club Pisa e a quello del Valdarno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026; Il Fair Play nello Sport: incontro tra scuola e protagonisti dell’arbitraggio e dell’agonismo italiano; Sport invernali, al Cavazzi si imparano varie discipline e anche il fair play; Premio Fair Play Menarini, 30 anni di etica e sport. Fair Play Scuola e Sport, festa Panathlon. Tutti i premiatiPrato, 7 maggio 2026 – Auditorium del Gramsci–Keynes gremito per la cerimonia del Premio Fair Play Scuola e Sport organizzata dal Panathlon Club Prato, che valorizza studenti distintisi per comportame ... lanazione.it Premio Fair Play Menarini, 30 anni di etica e campioni: al via l’edizione 2026Trent’anni di storie in cui il valore della correttezza conta quanto la vittoria. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra nel 2026 un traguardo simbolico, confermandosi punto di ... quotidianosanita.it Petrella Pasquale. Giulio Cercato · Dream Big. Il Premio Fair Play Scuola e Sport organizzato da PANATHLON CLUB PRATO in collaborazione con L'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione e del Merito è giunto alla 29esima dizione. Grande su - facebook.com facebook