A San Rossore si è svolta una giornata ippica dedicata al Panathlon, con l’obiettivo di promuovere il fair play tra i partecipanti. Durante l’evento, un cavallo di nome Farsha ha vinto la gara sui 2400 metri, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti e appassionati, consolidando l’impegno per un ambiente sportivo basato sul rispetto e la correttezza.

Nel segno del “ fair play ” si è svolta la giornata ippica a San Rossore dedicata al Panathlon International Club Pisa e a quello del Valdarno Inferiore, associazioni che portano avanti da anni un’azione legata soprattutto alla correttezza nello sport, qualità della quale si sente sempre più il necessità. La corsa, sulla distanza tanto severa quanto inusuale dei 2400 metri della pista grande, vedeva otto cavalli al via con il grigio Square des Gres netto favorito. A vincere è stata invece la compagna di allenamento Farsha (L. Scalora) che ha battuto Orologio mentre il favorito è giunto terzo. A premiare il proprietario del cavallo vincitore i presidenti dei due club, Mirko Di Cristofaro e Daniela Vallini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Rossore nel segno del fair play . Farsha vince i 2400 del Panathlon

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