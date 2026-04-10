Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 10 aprile 2026 | numeri vincenti e quote

Nelle serate di venerdì 10 aprile 2026, vengono effettuate le estrazioni dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I risultati vengono trasmessi in diretta a partire dalle 20, offrendo agli appassionati la possibilità di conoscere subito i numeri estratti e le quote di gioco. Le estrazioni sono visibili online, consentendo di seguire in tempo reale l’andamento dei numeri fortunati di questa sera.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 10 aprile 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle 20 su Fanpage.it con vincite, quote e risultati in tempo reale. Il jackpot in palio oggi è da record con 147,4 milioni di euro in palio per la sestina fortunata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 3 Aprile 2026

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