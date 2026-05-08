Ryanair sta considerando una riduzione delle frequenze su alcune tratte meno richieste in vista dell’estate, a causa dell’aumento dei costi del carburante. La compagnia aerea potrebbe limitare il numero di voli per contenere le spese e far fronte alle variazioni nel mercato dei trasporti aerei. La decisione, ancora in fase di valutazione, potrebbe influire sui voli programmati per la stagione estiva.

FIRENZE – Il caro carburante potrebbe avere effetti anche sui voli estivi. Secondo indiscrezioni del settore, Ryanair starebbe valutando possibili riduzioni delle frequenze su alcune tratte meno richieste per contenere i costi operativi. Nel mirino ci sarebbero soprattutto i voli del martedì, mercoledì e in alcuni casi del sabato, giornate che registrano spesso un numero più basso di passeggeri rispetto agli altri giorni della settimana. Le eventuali modifiche riguarderebbero in particolare tratte brevi o facilmente sostituibili con collegamenti ferroviari ad alta velocità. La situazione non coinvolgerebbe soltanto Ryanair. Anche altre...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Estate a rischio: Ryanair valuta possibili tagli ai voli, ecco quali

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