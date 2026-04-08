L’estate si avvicina e le compagnie aeree si preparano a possibili difficoltà legate al carburante. In alcuni aeroporti italiani sono state introdotte restrizioni a causa della scarsità di cherosen, influenzata dal conflitto in Iran. Tuttavia, l’aeroporto di Pisa, al momento, non ha annunciato misure immediate, anche se si mantiene alta l’incertezza sulle forniture di carburante che potrebbero creare problemi a partire dalla fine di maggio.

Pisa, 8 aprile 2026 – Mentre alcuni aeroporti italiani introducono limitazioni di carburante ai voli a causa della scarsità di cherosen e dovuta agli effetti della guerra in Iran, Pisa per ora non prevede nel breve termine misure, anche se resta l’incognita legata alle forniture. Breve stop delle compagnie che riforniscono gli aerei. Lunedì, infatti, Toscana Aeroporti aveva annunciato un breve stop di due delle compagnie che riforniscono gli aerei a Pisa, Pisa World Fuel Service e Q8, che aveva spiegato come le due compagnie avevano annunciato di non essere in grado di rifornire i voli di aviazione generale fino a ieri, ma che le altre compagnie presenti nello scalo pisano, Air Bp, Eni e Nautilus, restavano operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Voli e rischio carburante, l’estate è un’incognita: “Possibili difficoltà da fine maggio”

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