Ercole in città | a Ercolano una visita tematica per famiglie alla scoperta del mito e delle imprese dell’eroe

Da napolitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ercolano, un evento dedicato alle famiglie permette di esplorare il mito e le imprese dell’eroe attraverso visite tematiche. Le iniziative si svolgono negli spazi archeologici della città, dove affreschi, fontane e dettagli delle antiche abitazioni raccontano storie legate a questa figura. Le attività sono pensate per coinvolgere adulti e bambini, offrendo un’occasione per scoprire le tracce di un personaggio che ha lasciato un segno nelle testimonianze conservate dal tempo.

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C'è un eroe che a Ercolano non è mai davvero scomparso. Il suo nome è scritto sugli affreschi, scolpito nelle fontane, nascosto nei dettagli delle ricche case che il Vesuvio ha conservato intatte per quasi duemila anni. È Ercole — e l'8 e il 15 maggio 2026, il Parco Archeologico di Ercolano lo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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