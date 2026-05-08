Era ricercato per tentato omicidio arrestato in Brianza | aveva colpito al collo un uomo con un coccio di bottiglia

Un uomo di 36 anni è stato arrestato in Brianza con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riferito, avrebbe colpito al collo un’altra persona utilizzando un pezzo di bottiglia rotta. La polizia ha effettuato l’arresto dopo aver identificato e rintracciato l’uomo, che risultava ricercato per questo episodio. L'aggressione è avvenuta in un'area pubblica e la vittima è stata soccorsa sul posto.

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Un uomo di 36 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito una persona al collo con una bottiglia di vetro rotta. Fermato dai carabinieri di Lentate sul Seveso (Monza) per un normale controllo, è risultato essere ricercato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L'aggressione col coccio di bottiglia davanti al McDonald's: preso il ricercato per tentato omicidioUn 36enne egiziano ricercato per tentato omicidio è stato fermato dai carabinieri di Lentate sul Seveso (Monza) nella serata di mercoledì. Guardie giurate colpite con un coccio di bottiglia in ospedale a Salerno, uomo ubriaco arrestatoEseguito un arresto per aggressione e lesioni personali aggravate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Era ricercato per tentato omicidio l'uomo della Porsche rubata; In aeroporto per accogliere la famiglia, arrestato dalla polizia: era ricercato per tentato omicidio. Ed era già sfuggito una volta; Fuga finita all'ombra del Cupolone: il pellegrino deve scontare 10 anni di carcere; Malpensa: Ricercato per tentato omicidio, arrestato al T1. Era ricercato per tentato omicidio, arrestato in Brianza: aveva colpito al collo un uomo con un coccio di bottigliaUn uomo di 36 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito una persona al collo con una bottiglia di vetro rotta ... fanpage.it Collo sfregiato con una bottiglia rotta, poi la fuga: ricercato per tentato omicidio arrestato a LentateEra ricercato da settimane con l’accusa di aver quasi ucciso un connazionale colpendolo alla gola con una bottiglia rotta. mbnews.it NEL VIBONESE | Era ricercato in Portogallo, rintracciato a Soriano Calabro e arrestato. https://gazzettadelsud.it/p=2206484 - facebook.com facebook Arrestato a Foggia il latitante Carmine “Ninett” Marolda. 64 anni, originario di Venosa, era ricercato da circa un anno e mezzo. Nel 2001 fu condannato a trent’anni di carcere per l’omicidio di un carabiniere a Pescara. @TgrRaiPuglia rainews.it/tgr/puglia/art x.com