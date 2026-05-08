Energie micropolitane il roadshow parte da Bologna | Lepore e Gabanelli in Salaborsa

Non solo grandi metropoli e piccoli borghi: il futuro dell’Italia passa anche dalle città medie e dai territori che costruiscono relazioni, servizi e sviluppo sostenibile fuori dai grandi centri. È da questa idea che nasce “Energie micropolitane. Le risonanze di Bologna e Peccioli per un’altra.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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