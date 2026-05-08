Recentemente, la società energetica ha registrato un calo dei ricavi nel mercato italiano, mentre l’utile complessivo è cresciuto grazie ai risultati ottenuti sui mercati esteri. I ricavi italiani sono diminuiti, ma i profitti sono aumentati grazie alle attività e alle vendite svolte in altri paesi. La differenza tra le performance nei due contesti evidenzia un andamento divergente delle fonti di reddito dell’azienda.

? Punti chiave Perché i ricavi in Italia sono crollati nonostante l'utile totale salga?. Come fanno i mercati esteri a compensare le perdite italiane?. Quali rischi comporta la dipendenza di Enel dai mercati extra-europei?. Quanto influenzerà l'indebitamento netto sulla strategia finanziaria del gruppo?.? In Breve Ebitda ordinario cresce del 3,6% raggiungendo 6,003 miliardi di euro nel primo trimestre.. Utile netto ordinario sale del 3,9% a 1,941 miliardi di euro.. Indebitamento finanziario netto aumenta dell'1,1% arrivando a 57,83 miliardi di euro.. EPS sale del 6,2% attestandosi a 0,20 euro per azione..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Enel: ricavi in calo, ma l’utile sale grazie ai mercati esteri

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