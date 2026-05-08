Emergenza sicurezza a Bergamo Forza Italia | Non bastano gli appelli l’amministrazione agisca

A Bergamo si sono verificati due raid notturni in rapida successione, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione ha portato le forze politiche a chiedere interventi più decisi da parte dell’amministrazione comunale. La richiesta riguarda azioni concrete per garantire la sicurezza della città e prevenire ulteriori episodi di violenza durante le ore notturne. La cronaca degli eventi ha immediatamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

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“Due raid notturni hanno profondamente scosso Bergamo e i suoi cittadini nel giro di poche ore. Ladri che usano un’auto rubata per forzare una boutique nel cuore della città e prelevare un bottino da 300mila euro, mentre a poca distanza degli incappucciati spaccano la vetrina di un negozio musicale portando via merce per 75mila euro. Due fatti gravissimi che non possono più essere derubricati a semplici episodi di criminalità occasionale – così affermano in una nota Giulia Ceci, Capogruppo Forza Italia – Consiglio Comunale di Bergamo e Cesare Di Cintio, Consigliere comunale Forza Italia–Bergamo -. C’è un’ emergenza sicurezza a Bergamo, è tempo di chiamare le cose con il loro nome.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Furti in serie e spaccio a Salviano, la mozione di Guarducci (Forza Italia): "Emergenza sicurezza, rafforzare i controlli"L'atto del capogruppo FI, a seguito dei recenti episodi di criminalità nel quartiere, sarà discusso in consiglio comunale Furti in serie tra... Leggi anche: Forza Italia Manfredonia: “Scuole non chiuse e danni. Manca la diligenza dell’Amministrazione” Contenuti e approfondimenti Emergenza sicurezza a Bergamo, Forza Italia: Non bastano gli appelli, l’amministrazione agiscaDue raid notturni hanno profondamente scosso Bergamo e i suoi cittadini nel giro di poche ore. Non bastano più rassicurazioni generiche ... bergamonews.it I giovani di Forza Italia Bergamo alla cerimonia del 25 Aprile: Libertà valore fondamentaleFesta della Liberazione, la coordinatrice provinciale Martina Locati: Non possiamo accettare che la ricorrenza venga vissuta solo dalla sinistra ... bergamonews.it