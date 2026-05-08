Le elezioni locali in Gran Bretagna si sono svolte il 7 maggio e hanno portato a una battuta d’arresto per il Partito laburista, che ha ottenuto risultati deludenti in diverse aree. Nel frattempo, Reform UK ha conseguito un risultato inaspettato, diventando il primo partito in alcune circoscrizioni. I risultati hanno coinvolto vari consensi e variazioni rispetto alle elezioni precedenti, senza però alterare significativamente la distribuzione complessiva dei seggi.

Le elezioni locali britanniche del 7 maggio si sono risolte in una disfatta per il Partito laburista e con un boom di Reform UK. I risultati al momento sono relativi solo all’ Inghilterra, in attesa dello spoglio in Galles e Scozia, ma tant’è: il partito del premier Keir Starmer vede dimezzati i consiglieri che aveva in precedenza, superato come primo partito dalla formazione di destra guidata da Nigel Farage. Male anche i Conservatori. Guadagnano invece seggi sia i Liberaldemocratici centristi che i Verdi. Reform is currently winning 1 in 3 seats all over the country. We are a truly national party and here to stay. — Nigel Farage MP (@NigelFarage) May 8, 2026 Nigel Farage (Ansa).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni locali in Gran Bretagna: disfatta laburista, Reform UK primo partito

Starmer Just Got a Black Mark From Labour. Is This the End

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