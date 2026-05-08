È un insulto per noi Siamo nel mirino delle frange estreme

Un veterano degli alpini, in congedo, ha dichiarato che le frange estreme rappresentano un attacco diretto verso loro, definendo la situazione un vero insulto. La sua presenza sarà a Genova per la tradizionale sfilata, e ha espresso senza mezzi termini il suo pensiero sulla questione. La frase è stata pronunciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Giorgio Battisti è un veterano degli alpini. Generale in congedo sfilerà a Genova e non ha peli sulla lingua. Per la prima volta nella storia delle adunate sono stati vietati i muli. Cosa succede? «È un'esplosione di attacchi preventivi contro l'adunata con delle motivazioni assurde. Ho letto di volantini distribuiti anche nelle scuole superiori che bollano gli alpini come assassini. Oppure vengono tacciati di essere molestatori. C'è un disegno che mira a colpire gli alpini, da parte di una certa frangia estremista». Gli alpini sono tutti bravi ragazzi? «In una massa di 300-400mila persone, come in tutte le grandi manifestazioni, può esserci un esiguo numero di chi si comporta male, che alza troppo il gomito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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