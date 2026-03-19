Delmastro nel mirino delle opposizioni | ‘Un uomo sadico e cattivo noi siamo persone serie’

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è al centro delle polemiche dopo che è emerso si sia associato con la figlia di una famiglia romana collegata alla criminalità organizzata. Le opposizioni lo hanno definito “sadico e cattivo”, criticando la sua condotta e mettendo in discussione la sua credibilità. La vicenda ha suscitato reazioni nel panorama politico, attirando l’attenzione sui rapporti del politico.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è sotto la lente d'ingrandimento per essersi messo in società con la figlia di una famiglia romana legata alla criminalità organizzata. Nonostante i suoi chiarimenti, dall'opposizione arrivano pressioni su Meloni perché intervenga subito. Intanto il caso approda in Antimafia e la maggioranza resta in silenzio La vicenda che coinvolge il sottosegretario alla GiustiziaAndrea Delmastro Delle Vedovesi trasforma in un nuovo terreno di scontro politico, con le opposizioni all’attacco e una richiesta precisa: una presa di posizione immediata della premierGiorgia Meloni.“Apprendiamo dalla stampa che Meloni sarebbe a conoscenza dei fatti da almeno un mese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Delmastro nel mirino delle opposizioni: ‘Un uomo sadico e cattivo, noi siamo persone serie’ Articoli correlati La gestione dei contributi regionali è un "osservato speciale": ecco tutte le spese finite nel mirino delle opposizioniErogazioni alle associazioni di ex militari, un fondo milionario per le onlus pro-life, fondi sociali usati per finanziare iniziative culturali,... Caso Delmastro, le opposizioni: “Commissione Antimafia indaghi sul sottosegretario e i rapporti Caroccia-Senese’“Si dimetta“, “la Commissioni antimafia indaghi”, “la premier Meloni spieghi subiti”. Contenuti e approfondimenti su Delmastro nel mirino delle opposizioni... Temi più discussi: Delmastro nel mirino del Pd per la società con legami in ambienti mafiosi, la replica del sottosegretario; Delmastro, il locale del mafioso e gli altri guai del sottosegretario: dal caso Cospito a Pozzolo; Sospetti sulla famiglia Caroccia: Delmastro, Chiorino, Zappalà e Francescini lasciano Le 5 Forchette; Nordio a Torino incrocia le dita: Se vince il No resto ministro. Delmastro nel mirino del Pd per la società con legami in ambienti mafiosi, la replica del sottosegretarioDelmastro socio di un'attività con lo stesso indirizzo di una ditta della figlia di un camorrista della famiglia Caroccia, opposizioni all'attacco ... virgilio.it Delmastro (e big di FdI in Piemonte) era in società con la figlia del prestanome del clan Senese. I 5 Stelle: Subito il caso in commissione AntimafiaIl sottosegretario ha lasciato la società dopo la condanna del padre della socia: NOn sapevo fosse figlia di...: 5S: Il caso in Antimafia ... lanotiziagiornale.it Delmastro se ne deve andare. Non domani, non quando gli farà comodo: subito. Le nuove rivelazioni della stampa, non solo evidenziano che Delmastro ha incontrato un esponente mafioso, ma anche che Palazzo Chigi era a conoscenza di questa vicenda d - facebook.com facebook Gli atti dell'inchiesta sugli affari del clan romano dei Senese, che sono stati associati al caso di una ex società del sottosegretario Andrea Delmastro, sono già in Commissione parlamentare antimafia. È quanto si apprende da fonti informate, secondo cui la pro x.com