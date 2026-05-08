Donna trovata morta in casa orrore puro | caccia all’uomo

Una telefonata ai soccorsi ha segnalato un’emergenza in un’abitazione, ma poi si è verificato un silenzio totale. Quando le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento, hanno trovato il corpo senza vita di una donna. La vittima presentava ferite compatibili con un’arma da taglio, e al momento si cerca di identificare eventuali responsabili. La scena è stata messa sotto sequestro mentre si proseguono le indagini.

Una telefonata ai soccorsi, poi il silenzio. Quando i carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento, si sono trovati davanti una scena drammatica: una donna senza vita, colpita presumibilmente con un’arma da taglio. Il fatto è avvenuto nella periferia di Piacenza, in un appartamento al sesto piano di un palazzo. La vittima aveva 56 anni. Secondo le prime informazioni, a contattare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito della donna, cittadino macedone, che avrebbe riferito di aver ucciso la moglie. Quando però le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, l’uomo era già sparito. La porta dell’abitazione risultava chiusa e i vigili del fuoco sono dovuti entrare passando dal balcone.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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