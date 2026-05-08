Deve scontare oltre sette anni di carcere per spaccio | rintracciato nel centro di Pontedera

Lo scorso 5 maggio, i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un uomo di 44 anni, di origini straniere, nel centro della città. L’uomo era destinatario di un provvedimento di carcerazione definitiva e dovrà scontare più di sette anni di reclusione per reati legati allo spaccio di droga. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine nel centro cittadino.

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Rintracciato e arrestato nella mattinata dello scorso 5 maggio dai carabinieri della Stazione di Pontedera un cittadino di origini straniere di 44 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione definitivo.L’arresto è scaturito dall’esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso lo.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Deve scontare oltre 2 anni di carcere: rintracciato e arrestatoEra destinatario di un ordine di carcerazione: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Deve scontare oltre sette anni di carcere per spaccio: rintracciato nel centro di Pontedera; Condannato per spaccio, deve scontare oltre 7 anni di carcere: arrestato dai carabinieri; CESA - Deve scontare oltre 7 anni di carcere per droga, 32enne agli arresti; Pachino, 35enne arrestato: deve scontare oltre 7 anni per truffe commesse in tutta Italia -. CESA - Deve scontare oltre 7 anni di carcere per droga, 32enne agli arresti12:37:30 Nella mattinata odierna, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i militari della Stazione dei Carabinieri di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Proc ... casertafocus.net Monte San Giusto, appicca il fuoco a beni e terreni: arrestato 32enne, deve scontare due anni x.com